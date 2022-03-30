Нанкин, Китай, 30 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Инвестиции в основной капитал провинции Цзянсу на востоке Китая выросли на 10,8% в годовом исчислении за первые два месяца 2022 года, сообщает 29 марта агентство Синьхуа.

(сс) alexrudd Нанкин

За этот период инвестиции в высокотехнологичные отрасли выросли на 43,6%. В общем объеме инвестиции в высокотехнологичное производство и услуги выросли на 47,2% и 27,9% в годовом исчислении соответственно.

В основных высокотехнологичных отраслях инвестиции в фармацевтическое производство и информационные услуги выросли на 39,7% и 82,5% по сравнению с предыдущим годом соответственно.

За первые два месяца инвестиции в обрабатывающую промышленность выросли на 30% в годовом исчислении. Среди общего объема инвестиций в производство электрических машин и оборудования, производство металлических изделий и производство приборов выросли на 60,6%, 51% и 43,2% соответственно.