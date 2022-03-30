Сеул, 30 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Около половины жителей Южной Кореи выступают против плана избранного президента Юн Сок Ёля о переносе президентского офиса в комплекс министерства обороны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Embrain Public.

Humorahead01 Голубой дом. Сеул

Согласно результатам опроса, проведенного с 27 по 28 марта среди 1004 человек, 51,9% заявили, что резиденция президента должна остаться в Голубом доме, а 44,3% сообщили о поддержке плана по переносу администрации.

Напомним, что перенос администрации входил в перечень предвыборных обещаний Юн Сок Ёля. По разным оценкам, переезд в комплекс министерства обороны обойдется бюджету в сумму более 40 млрд вон (~$ более 33 млн).

28 марта действующий президент Мун Чжэ Ин и избранный глава государства Юн Сок Ёль провели свою первую встречу. Во время встречи Мун пообещал изучить вопрос о переезде и оказать содействие.

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