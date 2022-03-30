Берлин, , 11:31 — REGNUM Российское посольство потребовало от властей Германии найти и наказать осквернителей мемориала в Берлине. Об этом 30 марта сообщили в дипмиссии.

Монумент «Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине Sly07192909

В Берлине подверглись атакам вандалов ряд советских мемориалов, осквернены памятники в том числе в Трептов-парке и в Тиргартене. В Трептов-парке памятник был поврежден краской, а в Тиргартене часть экспозиции накрыли украинским флагом.

Посольство России обратилось к властям Германии с требованием найти и наказать виновных.