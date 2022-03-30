Пекин, , 11:29 — REGNUM Национальное энергетическое управление Китая опубликовало руководство по развитию энергетики на 2022 год, в котором подробно изложены цели по обеспечению поставок энергии и повышению энергоэффективности, сообщает 29 марта агентство Синьхуа.

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В 2022 году годовая мощность внутреннего производства энергии в Китае составит 4,41 млрд тонн стандартного угля, в то время как добыча сырой нефти достигнет около 200 млн тонн, согласно руководству. Ожидается, что добыча природного газа достигнет 214 млрд кубометров, уточняется в руководстве.

Управление также стремится неуклонно снижать зависимость страны от угля, обещая увеличить долю неископаемого топлива в общем потреблении энергии в Китае примерно до 17,3%. В руководстве отмечается, что на производство энергии ветра и фотоэлектрической энергии будет приходиться около 12,2% потребляемой мощности.