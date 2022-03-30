Париж, , 11:28 — REGNUM Эпидемия коронавируса продолжает бушевать во Франции, где за последние 24 часа от COVID-19 умерли 137 человек, сообщает Le Figaro.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Во Франции за сутки подтвердили 217 480 случаев заражения коронавирусом.

В настоящее время во Франции госпитализированы 21 300 пациентов с COVID-19, в том числе 1892 человека попали в больницы за последние сутки. В отделениях интенсивной терапии проходят лечение 1538 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, министры здравоохранения европейских стран обсудили необходимость улучшения вакцинации беженцев с Украины, половина из которых дети, от таких заболеваний, как полиомиелит и корь, а также от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз хочет улучшить вакцинацию беженцев с Украины