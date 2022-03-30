Белгородский район, Белгородская область, , 11:34 — REGNUM В селе Красный Октябрь, где накануне произошли взрывы, побывал 30 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Дом культуры в селе Красный Октябрь Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Глава региона в телеграм-канале отметил, что лично проверил — пострадавших и потерь среди мирных жителей нет, также не выявлено разрушений жилых и нежилых построек, объектов социальной инфраструктуры. О причинах инцидента сообщит Министерство обороны РФ.

«Вчера было несколько вбросов информации, что, например, Дом культуры разбомбили и сожгли — это ложь. Всей информацией с вами стараюсь делиться максимально быстро, потому что тоже понимаю, что страхов много, переживаний много. Идёт серьезная информационная война, направленная на каждого из нас. Нас хотят запугать и посеять панику. И главное наше оружие — честность, открытость и своевременное размещение только достоверной информации. Поэтому у наших врагов ничего не получится!», — успокоил подписчиков губернатор.

Силами добровольных народных дружин будет проводиться патрулирование в 47 приграничных сёлах. Ответственные проверят пустующие помещения, в их задачи также будет входить недопущение нарушений общественного порядка и другие мероприятия по обеспечению безопасности жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в селе Красный Октябрь произошло несколько взрывов.