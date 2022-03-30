Белгородский губернатор побывал на месте взрывов
Белгородский район, Белгородская область, 30 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В селе Красный Октябрь, где накануне произошли взрывы, побывал 30 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона в телеграм-канале отметил, что лично проверил — пострадавших и потерь среди мирных жителей нет, также не выявлено разрушений жилых и нежилых построек, объектов социальной инфраструктуры. О причинах инцидента сообщит Министерство обороны РФ.
Силами добровольных народных дружин будет проводиться патрулирование в 47 приграничных сёлах. Ответственные проверят пустующие помещения, в их задачи также будет входить недопущение нарушений общественного порядка и другие мероприятия по обеспечению безопасности жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в селе Красный Октябрь произошло несколько взрывов.