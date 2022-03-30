Минск, 30 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В ближайшие три месяца из Белоруссии будет запрещено вывозить рис, крупу и муку, макаронные изделия. Соответствующее постановление принял Совет министров республики. Об этом 30 марта сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли.

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«Постановлением введён запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, зерна злаков обработанного, макаронных изделий», — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что такая мера введена в целях недопущения создания дефицита, а также соблюдения продовольственной безопасности страны.

При этом отмечается, что действие постановления не распространяется на товары, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС.

«Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трёх месяцев», — добавили в министерстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта Совет министров Белоруссии своим постановлением продлил на три месяца запрет на вывоз из республики пшеничной муки. Кроме того, на время запрещено вывозить из страны крупу грубого помола из гречихи, гречневое зерно и готовые пищевые продукты из гречихи. Вывозить эти виды продукции нельзя ни в страны ЕАЭС, ни в другие страны. Исключение сделано для товаров, предназначенных для оказания международной гуманитарной помощи, а также для вывозимых припасов.

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