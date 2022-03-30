Москва, 30 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Странам мира придется договариваться о новом финансовом миропорядке и при этом решающее слово будет за государствами с сильной экономикой. Об этом 30 марта написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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«Как бы кому ни не хотелось, договариваться о новом финансовом миропорядке придется», — написал он в своем сообщении.

Также Медведев указал, что, по его мнению, решающее слово в этом вопросе будет, обладающими сильной и продвинутой экономикой, здоровыми государственными финансами и надежной денежной системой.

«А отнюдь не за теми, кто бесконечно увеличивает свой госдолг, выпуская в оборот не обеспеченные национальным богатством новые и новые бумажки, фиктивные обязательства, по которым дряхлеющие власти в любой момент могут отказать в платеже», — добавил зампред Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что запрет на экспорт энергоресурсов из России ударил пока только по рядовым западным потребителям.