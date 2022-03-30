Пекин, , 11:26 — REGNUM Национальному политическому консультативному совету Китая (НПКСК) было настоятельно рекомендовано провести серьезную работу по подготовке к XX съезду Коммунистической партии Китая (КПК), намеченной на конец текущего года, сообщает 29 марта агентство Синьхуа.

На сессии НПКСК Cppcc.gov.cn

Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и председатель Национального комитета НПКСК Ван Ян призвал Национальный комитет НПКСК к решительным усилиям по предоставлению рекомендаций правительству, достижению консенсуса и объединению сил. Замечания были сделаны, когда Ван председательствовал на 70-м заседании Совета председателей Национального комитета НПКСК 13-го созыва в Пекине 29 марта.

На заседании был заслушан отчет о работе пятой сессии 13-го Национального комитета НПКСК. На совещании был принят план обзора достижений Национального комитетом НПКСК в реализации руководящих принципов.