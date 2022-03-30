Краснодар, , 11:26 — REGNUM Предприятия Краснодарского края на 60% обеспечивают упаковкой производителей пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Данные привели 30 марта в пресс-службе администрации региона.

Производство упаковки Пресс-служба администрации Краснодарского края

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«На Кубани работают более 35 производителей упаковочных материалов. Они обеспечивают собственной продукцией 60% региональных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Для выпуска упаковки из гофрокартона, бумаги и стекла используют в основном российское сырье, запасы которого сформировали в достаточном количестве. Те, кто в производстве отдавал предпочтение импортным компонентам, изучают альтернативные рынки, ведут переговоры с коллегами из других регионов о новых поставках и постепенно также переходят на отечественные материалы», — сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона напомнил, что на Кубани власти готовы оказать поддержку предпринимателям — в крае действует ряд льготных программ.

Добавим, что на территории Краснодарского края в настоящее время работают производства по выпуску упаковки из гибких материалов, гофрокартона, бумаги и картона, полиэтиленовой и полипропиленовой пленки. Также на Кубани производят жестяную тару, крышки для консервирования, самоклеящиеся этикетки, жесткую пластиковую упаковку и тару из стекла. В отрасли занято более четырёх тысяч человек.