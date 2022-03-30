Бухарест, , 11:25 — REGNUM В результате управляемого взрыва, произведенного на заброшенном сталелитейном заводе в провинции Хунедоара на западе Румынии, поврежден расположенный неподалеку жилой дом. Об этом 30 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Didi24 со ссылкой на источники.

Взрыв mikegi

По предварительным данным, крышу жилища пробил 50-килограммовый валун, отколовшийся от взорванного корпуса промышленного предприятия.

Как утверждают очевидцы, дом, находившийся всего в 1 км от места взрыва, восстановлению не подлежит. Жертв удалось избежать лишь по счастливой случайности: на момент падения камня в разрушенной комнате не было людей.

Ведется следствие. Предполагается, что власти Хунедоары предоставят пострадавшим гражданам новое жилье.