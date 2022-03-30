Бухарест, 30 марта 2022, 11:25 — REGNUM В результате управляемого взрыва, произведенного на заброшенном сталелитейном заводе в провинции Хунедоара на западе Румынии, поврежден расположенный неподалеку жилой дом. Об этом 30 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Didi24 со ссылкой на источники.
По предварительным данным, крышу жилища пробил 50-килограммовый валун, отколовшийся от взорванного корпуса промышленного предприятия.
Как утверждают очевидцы, дом, находившийся всего в 1 км от места взрыва, восстановлению не подлежит. Жертв удалось избежать лишь по счастливой случайности: на момент падения камня в разрушенной комнате не было людей.
Ведется следствие. Предполагается, что власти Хунедоары предоставят пострадавшим гражданам новое жилье.