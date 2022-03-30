Санкт-Петербург, 30 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Ленинградской области в 2021 году сократилось общее количество зарегистрированных преступлений, особенно тяжких и особо тяжких, сообщил 30 марта на заседании Законодательного собрания региона начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-лейтенант полиции Роман Плугин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба ЗакСа Ленобласти Роман Плугин в ЗакСе Ленобласти

По словам Плугина, анализ состояния преступности в Ленинградской области по итогам 2021 года свидетельствует о стабильной оперативной обстановке.

«Общий массив зарегистрированных преступлений сократился. На 16% сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью снизилось на 13%, разбоев — на 21%, краж — на 5%», — сообщил он.

При этом начальник Главка уточнил, что каждое шестое тяжкое и особо тяжкое посягательство приходится на деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Также Роман Плугин уточнил, что в Ленобласти за год на 14% уменьшилась степень общественной опасности уличной преступности. В том числе на 24% меньше зафиксировано фактов тяжкого причинения вреда здоровью, на 23% — разбоев и на 3% — грабежей.