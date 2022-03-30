Ульяновск, , 11:24 — REGNUM Ульяновская область приняла несколько сотен беженцев, прибывших из Мариуполя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Для оказания необходимой помощи в Ульяновске вынужденных переселенцев встречали сотрудники управления МЧС и представители других служб 73.mchs.gov.ru

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В регионе разместили более 500 эвакуированных граждан, в том числе свыше 100 детей. Большинство из них — женщины, дети, старики, инвалиды.

Беженцев разместили в трёх муниципальных образованиях. В Ульяновске они поселись в пяти гостиницах, в Ульяновском районе — в центре патриотического воспитания, в Димитровграде — в местном лагере и санатории. В данных пунктах временного размещения работают более 200 добровольцев.

Всех беженцев взяли под медицинское наблюдение, с каждым работают социальные работники. Также будут привлечены специалисты службы занятости, психологи и врачи.

Напомним, в Ульяновске (Ленина, 146) продолжается сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей из регионов Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ульяновская область приняла около 700 эвакуированных граждан ДНР и ЛНР, в том числе более 300 детей. В Ульяновске донбасские школьники возобновили учёбу в школе.

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