Элиста, , 11:24 — REGNUM Из Калмыкии в Ростовскую область отправлено ещё более 20 тонн гуманитарного груза для мирных жителей Донбасса, нашедших временный приют в Ростовской области. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

Гуманитарная помощь ИА REGNUN

«К формированию груза подошли системно, с учетом потребностей. Собрали продукцию калмыцких производителей, а также дезинфекторы, средства личной гигиены. <…> Гуманитарную помощь доставим в Ростовскую область. Там она будет распределена по пунктам временного размещения беженцев из Донбасса», — написал он в телеграм-канале.

Хасиков поблагодарил всех земляков, которые откликнулись на призыв о помощи.

ИА REGNUM сообщало, что первая колонна с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса из Калмыкии в Ростовскую область прибыла в феврале.

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