Москва, 30 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. На фондовые рынки день 29 марта принёс улучшение общемировых настроений на фоне признаков сближения позиций России и Украины по итогам переговоров в Стамбуле, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

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«Стороны отметили позитивные сдвиги в диалоге, и участники рынка расценили улучшения как шанс на скорое заключение мирного соглашения.

Россия пообещала кардинально сократить военную активность в районе Киева, хотя позднее Пентагон перемещение войск РФ в районе Киева, вероятно, не отвод, а лишь смена позиций. Скептически на это обещание отреагировала и сама Украина.

Тем не менее, индексы Уолл-стрит, отбросив подобного рода сопроводительные комментарии, ускорили подъем, который принял очертания ралли и даже привел к сигналам локальной перегретости рынка.

Хуже остальных чувствовали себя бумаги энергетического сектора в условиях падения нефтяных цен, реагирующих на спад геополитической напряженности.

Впрочем, к концу дня Brent не только смогла отыграть потери, но и вышла в плюс, встретив покупателей на подходе к психологической отметке $100 за баррель.

Так, высокотехнологичный Nasdaq Composite, который оказался в лидерах роста, подскочил на 1,84%, S&P 500 повысился на 1,2%, а Dow Jones потяжелел на 1%.

Сегодня, 30 марта, в Азии акции присоединились к глобальному ралли, также отыгрывая улучшения на геополитическом фронте. Сводный региональный индекс MSCI, в который не входит Япония, прибавил 1%.

А вот сам японский Nikkei 225 пошел против тренда и потерял 0,8% в связи с приближением окончания финансового года. Уровни для фиксации прибыли по этому случаю выглядят вполне привлекательно — днем ранее на закрытии индекс достиг двухмесячного максимума.

Росту Nikkei не способствовала и свежая статистика, которая отразила сокращение японских розничных продаж на 0,8% против прогноза на уровне — 0,3% и предыдущего значения 1,1%. Тем временем китайский Shanghai Composite поднялся почти на 2%, а гонконгский Hang Seng — на 1,76%.

На российском рынке продолжается постепенное возвращение к полноценным торгам — каждый день добавляются новые бумаги, а время торгов увеличивается.

Сессия 29 марта прошла весьма волатильно и нервозно, а сегодня на открытии наблюдается закономерный подъем ведущих бенчмарков, отыгрывающих результаты переговоров с Украиной, которые впервые за все время можно назвать обнадеживающими.

С начала торгов 30 марта индекс Мосбиржи и РТС повышаются на 2,86% и 4,85% соответственно. При этом покупателям по-прежнему следует соблюдать осторожность на хрупком рынке РФ, который может с легкостью сменить траекторию в случае появления негативных новостных заголовков.

Рубль, который за сессию вторника подорожал на 5%, отошел от своего рекордного минимума уже на 30%. Пара доллар/рубль, которая в моменте нарушала целостность отметки 83 руб., сегодня тестирует отметку 84 руб., уже отступив от уровней открытия.

Теоретически сейчас путь к отметке 80 руб. открыт, но уверенного ухода ниже этого рубежа ожидать не стоит», — предполагает эксперт.

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