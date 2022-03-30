Куала-Лумпур, 30 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков, находящийся с визитом в Малайзии, встретился с министром туризма, искусства и культуры этой страны Ненси Шукри. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

ИА REGNUM Туризм

«Состоялся обмен мнениями по укреплению сотрудничества между министерством туризма и культурного наследия Узбекистана и министерством туризма, искусства и культуры Малайзии», — говорится в сообщении.

Сторонами особое внимание уделено налаживанию прямых контактов между туркомпаниями двух стран с целью взаимной популяризации туристических продуктов и услуг, осуществления совместных проектов в сфере ведения гостиничного бизнеса и менеджмента туристических объектов.

«Достигнута договоренность об организации обмена опытом в области развития стандартов мусульманского туризма и создания продуктов «зиёрат-туризма», — говорится в сообщении.

На переговорах также обсуждены отдельные вопросы взаимодействия сторон в рамках ЮНЕСКО и других международных структур.