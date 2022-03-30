Ростов-на-Дону, , 11:22 — REGNUM Ростовская область на 100% обеспечивает собственные нужды в семенах зерновых и зернобобовых культур. Об этом 30 марта рассказал первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров, передает ИА REGNUM.

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«Мы обеспечиваем себя на 100% зерновыми и зернобобовыми культурами. Мы закупаем семена подсолнечника и кукурузы», — сказал он.

Также Гончаров уточнил, что в случае, если будет наблюдаться нехватка семян подсолнечника и кукурузы импортной селекции, имеется возможность замены их отечественными семенами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производство яблок в Краснодарском крае увеличивается, благодаря селекционной работе.