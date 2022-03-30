Пекин, 30 марта 2022, 11:21 — REGNUM Сотрудничество России и Китая не имеет верхнего предела, заявил на 30 марта брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Он подчеркнул, что двусторонние отношения России и Китая не направлены против какой-либо третьей стороны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы отношения с Китаем продолжали развиваться устойчиво и последовательно.
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