Пекин, 30 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Сотрудничество России и Китая не имеет верхнего предела, заявил на 30 марта брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Сотрудничество между Россией и Китаем не имеет границ, наша борьба за мир не имеет границ, наше стремление поддерживать безопасность не имеет ограничений, наше противостояние гегемонизму не имеет границ», — сказал он.

Он подчеркнул, что двусторонние отношения России и Китая не направлены против какой-либо третьей стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы отношения с Китаем продолжали развиваться устойчиво и последовательно.

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