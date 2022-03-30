Москва, , 11:20 — REGNUM Украинские националисты используют здание синагоги в Умани для сбора и переправки оружия, заявил 30 марта представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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В ходе брифинга он продемонстрировал видеозапись, сделанную одним из членов еврейской общины в Умани. На кадрах украинские националисты загружают оружием грузовик во дворе религиозного учреждения, а после маскируют груз под строительный мусор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил в обращении к израильскому Кнессету, что российские войска наносят удары по Умани.