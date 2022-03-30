Порту, Португалия, 30 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Сборная Португалии одержала победу над командой Северной Македонии в финальном матче в рамках отбора на чемпионат мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Raimond Spekking Болельщики сборной Португалии по футболу

В составе португальской команды дубль оформил полузащитник Бруну Фернандеш.

Таким образом, сборная Португалии вышла на ЧМ-2022, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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