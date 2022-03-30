Нур-Султан, , 11:19 — REGNUM В Казахстане минувшей ночью резко ухудшилась погода. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба МЧС республики.

Метель Bookmix.ru

По данным ведомства, на ряд городов обрушились метель и шквалистый ветер. Во многих районах плохая видимость и гололёд. Выезды из Нур-Султана, Караганды и Павлодара закрыты почти по всем направлениям.

«В Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях было закрыто 111 участков автодорог», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что спасатели эвакуировали с дорог 814 человек, в том числе 101 ребёнка и трёх беременных женщин. Ранее в МЧС сообщили, что шквалистого ветра пострадали шесть человек.

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