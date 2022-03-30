Горно-Алтайск, , 11:17 — REGNUM В Республике Алтай 28 марта зарегистрирован первый в этом году случай присасывания клеща к человеку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, пострадала 45-летняя жительница Усть-Канского района.

Клещ

Женщина была застрахована на этот случай, поэтому ей в районной больнице удалили клеща и бесплатно ввели иммуноглобулин против клещевого энцефалита.

«Можно считать, что сезон охоты клещей на людей, официально открыт"️, — отметили в связи с этим в ведомстве.

Жителям с этого момента рекомендовано соблюдать технику безопасности при посещении лесов. В частности, носить одежду с глухим воротом и плотно прилегающими манжетами, заправлять брюки в обувь, а волосу убирать под косынку или шапку.