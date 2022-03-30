Сеул, , 11:15 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль проведет 30 марта телефонные переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, с которым обсудит сотрудничество в ряде областей, включая полупроводники. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря избранного президента Ким Ын Хе.

Марк Рютте Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, Нидерланды — страна, которая разделяет с Южной Кореей фундаментальные ценности либеральной демократии, рыночной экономики и прав человека.

Напомним, что в 2016 году Сеул и Амстердам повысили уровень двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства.

Ранее избранный президент Южной Кореи провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Японии Фумио Кисидой, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским.