Краснодар, , 11:14 — REGNUM Производство яблок в Краснодарском крае увеличивается, благодаря селекционной работе. Об этом 30 марта сообщает управление пресс-службы администрации Краснодарского края.

Яблоки OanaNegru

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Отмечается, что при закладке новых садов используют исключительно отечественные саженцы, выводят новые сорта и возрождают старые, востребованные покупателями.

Также указывается, что производитель сельскохозяйственной продукции уверены в том, что они только выиграл от антироссийских санкций, так как в результате них с российского рынка ушли конкуренты. При этом в настоящее время на юге России в магазинах уже 80% яблок — отечественные и аграрии уверены, что остальные 20%, для них тоже не проблема.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производство электроники и боксов-багажников для автомобилей будет увеличено компанией Koffer из Свердловской области