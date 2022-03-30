Уфа, , 11:20 — REGNUM Двух мужчин приговорили к длительному лишению свободы за разбойное нападение и убийство таксиста в Башкирии. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что летом прошлого года стражи порядка получили сообщение о том, что таксист, который выехал по вызову в деревню Урмансты Дюртюлинского района, не выходит на связь, помимо этого, его коллега рассказал, что ранее видел автомашину пропавшего таксиста, за рулем которой был другой человек.

В результате полицейские обнаружили такси около деревни Миньязыбаш, в котором находились двое мужчин, у одного из них было несколько ранений.

В суде было установлено, что фигуранты уголовного дела, находясь в нетрезвом состоянии, решили совершить разбойное нападение и убить таксиста, завладеть его автотранспортным средством, деньгами и другими ценностями.

Подсудимые вызвали такси, но таксист, заподозрил их злой умысел, оставил их на дороге и уехал. Тогда обвиняемые вызвали второе такси, по дороге они попросили водителя остановиться, 28-летний подсудимый совершил действие в результате которого потерпевший потерял сознание.

«Полагая, что он скончался, мужчины поместили находящегося без сознания таксиста на заднее сиденье и направились на его автомобиле «Лада Гранта» в сторону деревни Миньязыбаш. Однако, по приезду в село таксист пришел в себя и стал оказывать активное сопротивление», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что 28-летний подсудимый убил потерпевшего, но перед этим таксист нанес злоумышленнику несколько ранений.

Отмечается, что подсудимые попытались скрыться на похищенном автомобиле, но раненый не справился с управлением и въехал в металлический столб. Их задержали стражи порядка на месте ДТП. Тело таксиста был найдено в овраге в Чекмагушевском районе.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимые признали частично.

Суд приговорил 28-летнего подсудимого к 19 годам лишения свободы, его сообщник был приговорен к 12 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на два года и один год шесть месяцев.