Ботлихский район, Дагестан, , 11:13 — REGNUM В Дагестане устанавливают причины гибели при пожаре женщины и двоих детей. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, сообщили 30 марта в пресс-службе ведомства.

Пожар

Напомним, в ночь на 28 марта в частном доме в селении Анди Ботлихского района произошел пожар. В огне сгорели 42-летняя женщина и двое ее малолетних детей. Всего в двухэтажном доме проживали девять человек.

Следователи устанавливают, из-за чего произошел пожар, где был очаг возгорания. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Для установления истины назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

«Принимаются меры по установлению виновного лица Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления поставлен на контроль»,-говорится в сообщении СКР по региону.

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