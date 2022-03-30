Москва, 30 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Заявления президента Украины Владимира Зеленского в ходе выступления с видеообращением к израильскому Кнессету о якобы нанесённых ВС России ударах по городу Умань Черкасской области являются очередной «циничной ложью» киевского режима. Об этом 30 марта заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Kvartal95 official Владимир Зеленский

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В ведомстве напомнили, что для усиления драматического эффекта Зеленский заявил, что «это место, которое каждый год посещают десятки тысяч израильтян для паломничества».

«Минобороны России уже неоднократно разоблачало циничную ложь, которую киевский националистический режим использует для сохранения своей власти на Украине и введения в заблуждение мирового сообщества», — отметил Конашенков.

Он подчеркнул, что в ходе специальной военной операции «российские Вооружённые силы не наносят удары по гражданским объектам, тем более по культовым сооружениям и любым другим местам общественного богослужения». Представитель оборонного ведомства указал, что «именно киевский режим, в нарушение международного гуманитарного права и просто норм морали, использует такие объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях».

«Сегодня мы представляем полученные от одного из членов еврейской общины Умани доказательства использования режимом Зеленского для этих целей здания новой городской синагоги, расположенной на Шоссейном переулке, дом 1. На сделанных 21 марта, то есть на следующий день после выступления Зеленского в Кнессете, фотографиях зафиксировано формирование на территории синагоги двух колонн с националистами», — добавил Кошаненков.

Он указал на то, что имущество, оружие и боеприпасы, хранившиеся в здании синагоги, сначала были загружены националистами в кузова самосвалов, а затем замаскированы под мешки со строительным мусором.

«Объект иудейского культа в Умани намеренно используется киевским националистическим режимом в военных целях. Чтобы в случае огневого воздействия по нему спровоцировать конфликт и политическое давление еврейских религиозных организаций на Россию», — пояснил Конашенков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что, сравнивая в своём выступлении перед депутатами израильского Кнессета (парламента) Россию, ценой десятков миллионов жизней которая внесла решающий вклад в победу над гитлеровской Германией, с Третьим рейхом, президент Украины Владимир Зеленский по сути довёл ситуацию до абсурда.

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