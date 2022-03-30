Москва, 30 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Слова президента Украины Владимира Зеленского об ударах по Умани являются циничной ложью, заявил 30 марта спецпредставитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

В обращении к Кнессету Зеленский рассказал об ударах, которые ВС РФ якобы наносят по городу Умань, который посещают десятки тысяч паломников из Израиля.

Конашенков подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российские войска не наносят удары по гражданским, а тем более религиозным объектам. Он показал видеозапись, сделанную одним из членов еврейской общины в Умани, на которой украинские националисты использую синагогу как пункт сбора и переправки оружия.

«Имущество, оружие и боеприпасы, хранившиеся в здании синагоги, сначала были загружены националистами в кузова самосвалов, а затем замаскированы под мешки со строительным мусором», — заявил Конашенков.