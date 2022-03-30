Бухарест, 30 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В уезде Бузэу на юго-востоке Румынии произошло землетрясение силой в три балла по шкале Рихтера. Об этом 30 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Zeml.info Землетрясение

По данным румынского Национального института геофизики (НИГ), подземный толчок был зафиксирован в 09:48 по местному времени на глубине 132 км. Эпицентр стихийного бедствия находился в сейсмически опасной зоне Румынии — Вранча.

Согласно предварительной информации, жертв и разрушений нет.

На место происшествия выехала бригада сотрудников НИГ.