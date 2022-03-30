Якутск, , 11:29 — REGNUM Мужчина, оказывавший бухгалтерские услуги предприятию Якутии, похитил 5,3 млн рублей. Деньги он проиграл в букмекерских конторах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе управления МВД по республике.

Мошенничество 50.мвд.рф

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Якутянин переводил принадлежащие компании деньги на счета другой организации, а затем присваивал себе. Преступление обнаружило Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии после того, как туда обратился руководитель предприятия, потерявшего деньги.

Более 5 млн рублей мужчина похитил за ноябрь-декабрь 2021 года. Для перевода средств он пользовался подложными платёжными поручениями. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было возбуждено уголовное дело по факту кражи оборудования из лаборатории учреждения допобразования в Хангаласском районе Якутии. В хищении новых ноутбуков стоимостью 3 млн рублей подозревают рабочего субподрядной компании.