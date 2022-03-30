Пермь, 30 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В детских садах и школах Перми могут подвергнуть корректировке меню. На рацион влияет экономическая ситуация, когда цены на продукты питания увеличиваются. Об этом сообщает портал 59.RU.

City-yaroslavl.ru Детский сад

Организаторы школьного и дошкольного питания обратились в муниципальный департамент образования. Они указали на сложности, с которыми пришлось столкнуться при закупке продовольствия из-за скачка цен.

«В сложившихся условиях мы рассматриваем возможность поддержки организаторов питания в образовательных учреждениях: решаем вопросы по возможности корректировки меню в случаях проблем с поставкой продуктов питания. Мы понимаем, что нашей общей задачей является сохранение стабильности и бесперебойные поставки питания в школы и детские сады», — отметили чиновники.