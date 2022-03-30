Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге разработан логотип ко Дню города, 27 мая городу на Неве исполнится 319 лет. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

Логотип к 319-летию Петербурга.

В основу логотипа лёг графический образ Медного Всадника.

«Это посвящение Петру I: в 2022 году Россия празднует 350-летие со дня рождения первого российского императора», — пояснили в комитете.

Вторая историческая отсылка — шрифты петербургской словолитни Лемана, которые использовались на городских вывесках и плакатах.

«Словолитня О.И. Лемана» считалась старейшей и лучшей шрифтолитейной мастерской страны», — пояснили в ведомстве.

Палитра вариантов логотипа сложилась из цветов знаковых архитектурных достопримечательностей Санкт-Петербурга — Смольного собора, Зимнего дворца, Петропавловской крепости, храма Спаса-на-Крови и Ростральных колонн.