Горно-Алтайск, , 11:10 — REGNUM Пассажирам общественного транспорта Горно-Алтайска с 28 марта временно перестали выдавать чеки при бесконтактной оплате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Терминал безналичной оплаты в автобусе Voronezh-city.ru

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Причиной этого стал ограниченные объёмы чековой ленты в стране из-за введённых на Западе антироссийских санкций. В связи с этим, по словам представителей горно-алтайских предпринимателей, бумажные чеки будут выдаваться только в случае оплаты проезда наличными.

«При осуществлении расчётов с использованием электронных средств платежа и применением автоматических устройств для расчётов при оказании услуг по перевозке пассажиров и багажа, пассажиры будут получать билет в электронном виде», — отметили в правительстве.

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