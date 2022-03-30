Пенза, 30 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Пензенской области гарантирующий поставщик привлечен к административной ответственности за незаконное отключение электроснабжения. Об этом сообщает региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

Fas.gov.ru Федеральная антимонопольная служба

Комиссия пензенского УФАС признала злоупотреблением доминирующим положением и нарушением закона о защите конкуренции действия ООО «ТНС энерго Пенза» по ограничению режима потребления электрической энергии на объекте предпринимателя.

Гарантирующий поставщик электроэнергии привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 387,5 тыс. рублей. На виновное должностное лицо наложен штраф в размере 15 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2021 года Пензенское УФАС установило нарушения в действиях перевозчиков по повышению цен на проезд в общественном транспорте.

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