Липецк, 30 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 3:45 7 апреля. В число закрытых аэропортов Росавиация включила и Липецк.

confused_me Самолет

Также временного приостановлены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме. Пассажирам рекомендуют воспользоваться альтернативными маршрутами — через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.