Хабаровск, , 11:06 — REGNUM Хабаровский край в этом году получит грант из федерального бюджета на создание машиностроительного и железнодорожного образовательно-производственных центров.

Бизнес-инкубатор в Комсомольске-на-Амуре Пресс-служба правительства Хабаровского края

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В Министерстве просвещения РФ подвели итоги конкурсного отбора проектов.

«Опорным образовательным учреждением для кластера «Машиностроение» станет губернаторский авиастроительный колледж в Комсомольске-на-Амуре. Ключевым партнером выступит авиационный завод имени Гагарина. Реализация проекта позволит удовлетворить потребности предприятия, а также повысить кадровый потенциал отрасли.⠀

Также появится железнодорожный образовательно-производственный кластер. Опорным учреждением станет техникум железнодорожного транспорта в Хабаровске, а ключевым предприятием-партнером — ОАО «РЖД», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области на базе трех колледжей появятся учебно-производственные кластеры. Учреждения стали участниками федерального проекта «Профессионалитет».