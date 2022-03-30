Ростов-на-Дону, 30 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Ростовской области очевиден кадровый дефицит в IT-отрасли, однако он усугубляется в нынешних реалиях. На это в ходе круглого стола «Ответ системы образования на запрос специалистов в сфере информационных технологий» обратила внимание заместитель спикера донского парламента, председатель комитета по образованию Заксобрания Ростовской области Светлана Мананкина («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM IT

«Кадровый дефицит в IT-отрасли был и ранее, тем более он усугубляется в нынешних реалиях. Цель нашего сегодняшнего разговора, помимо мер, которые предпринимаются на федеральном и региональном уровне с целью сокращения оттока IT-специалистов, обсудить мероприятия, которые помогут нарастить качество и увеличить количество этих специалистов с точки зрения подготовки их на всех уровнях образовательной системы», — сказала она.

По словам Мананкиной, в школьном образовании не хватает 20% IT-специалистов. И отток каждый год увеличивается. Одной из мер, которая может повлиять на ситуацию, она назвала введение доплаты учителям дефицитных специальностей, к которым относятся преподаватели в сфере высоких технологий. Кроме того, на работников IT-отрасли, в том числе учителей, может быть распространена льготная ипотека.