Красноярск, 30 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Краевое государственное казённое учреждение «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» 19 апреля 2022 года планирует выбрать подрядчика на реализацию второго этапа реконструкции автодороги Красноярск — Элита в Емельяновском районе. Начальная цена лота составит 1 013 766 406 рублей, передаёт ИА REGNUM.

Красноярск

Контрактом предполагается аванс в размере 25%. Оплачиваться контракт будет средствами краевого бюджета.

Общая протяжённость объекта — 3164 метра при расчётной скорости движения 100 км/ч. Ширина полосы движения предполагается 3,5 метра, ширина обочины — 2,5 метра. В качестве покрытия планируется асфальтобетон. Освещение должны обеспечивать за счёт 201 опоры.

По условиям контракта работы должны быть завершены в три этапа, последний из которых рассчитан до 30 сентября 2024 года.