Тирасполь, , 11:05 — REGNUM В ходе 760 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 107 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 111 763 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 108 659 человек, в том числе за последние сутки — 242.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2167 смертей пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было два таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 163 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 35 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 34 человека. За это время среди пациентов с COVID-19 зарегистрировали три случая смерти.