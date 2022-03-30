Луга , Ленинградская область, 30 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Ленинградской области задержали наркоторговца, пытавшегося подкупить сотрудника ФСБ, получив за это систематическое покровительство. О пресечении преступления 30 марта сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Задержанный наркодилер

Мужчину задержали на территории Лужского района Ленинградской области по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ (Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Как выяснилось, преступник пытался склонить сотрудника Управления ФСБ к получению взятки за систематическое покровительство незаконной деятельности задержанного, связанной с распространением наркотических средств на территории Ленобласти.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства обнаружена и изъята крупная партия наркотических веществ. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подытожили в пресс-службе УФСБ.

Видео задержания: УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти