Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили новый регламент предоставления специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Соответствующий законопроект представили 30 марта парламентариям на пленарном заседании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инвестиции Picserver.org

Проект о внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О промышленной политике в Санкт-Петербурге» предусматривает предоставление специальных инвестиционных контрактов предприятиям, работающим в сфере инновационных технологий и выпускающим соответствующую продукцию. Те технологии, которые подпадают под действие закона, будут согласовываться на федеральном уровне.

«Мы имеем опыт работы по специальным инвестиционным контрактам. Эти контракты успешно себя показали. И мы действительно имеем большой эффект от их осуществления», — заявил представитель губернатора Санкт-Петербурга в Заксобрании Константин Сухенко.

Отбор кандидатов будет проходить на жёстких условиях на основе конкурса. Обязательными участниками при заключении инвестиционных контрактов должны быть муниципальные образования, субъект РФ.

При этом у правительства Петербурга будет расширен контроль исполнения контрактов. Из нововведений — отмена ограничений по сумме договора. Также предусмотрено продление сроков действия контрактов. Они будут зависеть от суммы инвестиций. Если менее 50 млрд, то 15 лет, если больше — то до 20 лет.

Законопроект поддержали 48 депутатов. Среди тех, кто воздержался или проголосовал против не было ни одного парламентария. На внесение поправок отведен срок до 17:00 1 апреля.

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