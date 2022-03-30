Москва, 30 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Российские силы уничтожили ракетными ударами крупные склады горючего и ракетно-артиллерийского вооружения в Хмельницкой и Донецкой областях Украины. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 30 марта на брифинге.

ИА REGNUM Специальная военная операция России по защите Донбасса, 29 марта 2022 года

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В рамках продолжающейся спецоперации, отметил он, высокоточные удары ракетами воздушного базирования были нанесены по крупным складам горючего неподалёку от городов Староконстантинов и Хмельницкий. С этих складов топливо для украинской бронетехники поступало на Донбасс.

Кроме того, уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в посёлке Каменка в Донецкой области. Удар по ним был нанесён оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер».

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