Екатеринбург, 30 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Производство электроники и боксов-багажников для автомобилей будет увеличено компанией Koffer из Свердловской области. Об этом 30 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При производстве компания использует комплектующие, закупаемые на рынках Азии и Европы, однако в настоящее время предприятие намерено максимально локализовать производство, для чего ему нужно наладить контакт с российскими сырьевыми предприятиями и изготовителями полупроводников, а также показать на какие изделия и сырье будет спрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростовской области в ближайшие дни будет завершена работа над вторым пакетом антикризисных мер, в который будут включены предложения по поддержке донских предприятий в условиях санкций.