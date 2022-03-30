Тюмень, , 11:04 — REGNUM В Тюмени запланировано строительство лифтового сооружения в районе пешеходного моста через Туру в створе ул. Красноармейской — возле моста Влюблённых. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Мост Влюблённых в Тюмени Пресс-служба горадминистрации Тюмени

В этом году будут также продолжены работы по строительству транспортной развязки на пересечении ул. Мельникайте и ул. Дружбы протяженность два километра. Дальнейшие работы по данному объекту предусматривают продолжение строительства путепровода в сторону перспективной пробивки ул. Мельникайте (участок ул. Мельникайте от ул. Дружбы в сторону ул. Т. Чаркова) и возведение эстакады в третьем уровне для обеспечения левого поворота с ул. Дружбы в сторону перспективной ул. Мельникайте. Предстоит трёхлетняя работа. В 2022 году средства для строительства объекта будут выделены в рамках инфраструктурного кредита, впоследствии финансирование будет осуществляться за счёт местного бюджета.

В целом в планах у дорожников организовать работы по строительству и реконструкции на 10 городских объектах.