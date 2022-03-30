Курск, 30 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в аэропорт Курска продлен до 3:45 7 апреля, сообщила пресс-служба Росавиации.

Самолет

Также временного ограничены полеты в российские аэропорты Анапа, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме. Пассажирам рекомендуют воспользоваться альтернативными маршрутами — например, через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.