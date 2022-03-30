Лос-Анджелес, США, 30 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Американский актёр Джейсон Момоа высказался о своих отношениях с бывшей женой Лизой Боне. Об этом 30 марта пишет Access Hollywood.

Gage Skidmore Джейсон Момоа

«Мы больше не вместе, мы семья… у нас двое прекрасных детей. Мы больше не будем вместе, мы навсегда семья», — заявил актёр. Как отмечает издание, весь вечер на вечеринке после проведения церемонии премии «Оскар» Момоа провёл с актрисой Кейт Бекинсейл.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2022 года Момоа и Боне объявили о своём расставании после 16 лет брака. Позже ряд американских СМИ сообщил, что пара воссоединилась, однако официального подтверждения этого не было.