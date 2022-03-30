Сим, Челябинская область, , 11:03 — REGNUM В Симе Челябинской области дорога между жилыми домами и школой представляет собой полосу препятствий. Об этом написал в соцсетях губернатор Алексей Текслер.

Знак «Дети»

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В качестве подтверждения он опубликовал видео, на котором видно, как дети пытаются по ней пробраться. Также чиновник выразил надежду на то, что его пост увидят руководители Сима и оперативно поправят эту ситуацию.

«Другим главам я подсказок давать не буду. Давал поручение на областном совещании, не услышали — пеняйте на себя», — заключил Текслер.