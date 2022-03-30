Ярославль, , 11:05 — REGNUM Таймер с обратным отсчётом, установленный в центре Ярославля к чемпионату мира по волейболу, начали разбирать. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Разбор часов обратного отсчёта

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 26 августа 2021 года экс-губернатор Дмитрий Миронов запустил обратный отсчёт до чемпионата мира по волейболу. Часы открыли ровно за год до старта соревнований. В церемонии также приняли участие Валентина Терешкова, почётный президент волейбольного клуба «Ярославич» Сергей Шляпников и олимпийский чемпион Александр Соколов.

30 марта 2022 года часы обратного отсчёта, установленные в сквере у часовни Александра Невского, начали разбирать. Напомним, об отказе проводить чемпионат мира по волейболу в России стало известно из заявления Международной федерации волейбола 1 марта.

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